THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
THE MISSOULA POLICE DEPARTMENT HAS REQUESTED A MISSING ENDANGERED
PERSON ADVISORY FOR MELISSA LOUISE NAPIER AND HER SON MASON
ANTHONY JOHNSON. THEY WERE LAST SEEN IN MISSOULA ON OCTOBER 30TH,
2020. MELISSA IS A 29 YEAR OLD WHITE FEMALE WITH BROWN EYES AND
BLONDE HAIR. SHE IS 5 FOOT 3 INCHES TALL AND 116 POUNDS. MASON IS
A 7 YEAR OLD WHITE MALE WITH BROWN EYES AND BROWN HAIR. HE IS 4
FEET TALL AND 50 POUNDS. MELISSA AND MASON ARE BELIEVED TO BE
WITH AARON DAVIS. AARON HAS VIOLENTLY ATTACKED MELISSA IN THE
PAST AND IS KNOWN TO BE A FLEEING FELON. AARON HAS A HISTORY OF
VIOLENCE AND FIREARMS. AARON DAVIS IS A 29 YEAR OLD WHITE MALE
WITH GREEN EYES AND BROWN HAIR. HE IS 5 FEET 10 INCHES AND 158
POUNDS. THEY ARE POSSIBLY IN A WHITE JEEP CHEROKEE. IF YOU HAVE
ANY INFORMATION ABOUT MELISSA AND MASON, PLEASE CALL THE MISSOULA
POLICE DEPARTMENT AT 406-552-6300 OR 911.