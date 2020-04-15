THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MISSOULA HAS ISSUED AN AIRPORT
WEATHER WARNING FOR...
MISSOULA INTERNATIONAL AIRPORT /MSO/
FOR THE FOLLOWING THREATS...
THE OCCURRENCE OF MODERATE SNOW/LARGE FLAKES AND LOW VISIBILITY.
A BAND OF SNOW HAS POSITIONED ITSELF OVER KMSO AND IS PRODUCING
MODERATE SNOWFALL DUE TO LARGE SNOWFLAKES AND VERY LITTLE WIND.
EXPECT LOW VISIBILITY AND QUICK ACCUMULATIONS THROUGH 6 AM MDT.
SNOW WILL CONTINUE THEREAFTER, BUT INTENSITY OF SNOW SHOULD
WEAKEN.
...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR EAST CENTRAL MINERAL...SOUTHERN
MISSOULA...SOUTHEASTERN SANDERS AND NORTH CENTRAL GRANITE COUNTIES
UNTIL 745 AM MDT...
AT 626 AM MDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING AN INTENSE LINE OF HEAVY
SNOW SHOWERS FROM SUPERIOR TO POTOMAC, MOVING SOUTHWEST AT 10 MPH.
VISIBILITY WILL BE REDUCED TO ONE-QUARTER MILE AT TIMES AND ROADS
WILL BE QUICKLY COVERED WITH SLUSH.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
MISSOULA, SUPERIOR, ALBERTON, WYE, EVARO, TARKIO, BONNER-WEST
RIVERSIDE, RIVERBEND, EAST MISSOULA, FRENCHTOWN, NIMROD, NINEMILE,
POTOMAC, LOZEAU, HUSON, QUARTZ, CLINTON, TURAH, GREENOUGH AND TWIN
CREEKS.
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
MISSING ENDANGERED PERSON ADVISORY HAS BEEN ISSUED FOR BRADY
DENNIS, 18 YEAR OLD WHITE FEMALE DEVELOPMENTALLY DELAYED AT 12
YEAR OLD LEVEL.
LAST SEEN WEARING BLACK JACKET WITH HOOD, HAT, AND
DARK JEANS. LEFT ON FOOT, POSSIBLY HEADED FOR HELENA, MONTANA.
SUFFERS FROM SEIZURES AND EPILEPSY REQUIRING MEDICATION. THERE IS
CONCERN FOR HER SAFETY.
IF YOU HAVE INFORMATION ON BRADY DENNIS PLEASE CONTACT MISSOULA
POLICE DEPARTMENT AT 406 552 6300 OR 911. THANK YOU FOR YOUR
ASSISTANCE.