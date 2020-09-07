Bridger Canyon Whale still standing
Jeff Vermillion

BOZEMAN- As crews continue to battle the Bridger Foothills Fire and as residents are slowly being able to return to their homes for short periods- we are getting a glimpse of how the area fared.

One image making the rounds online is of the Bridger Canyon Whale, which is still standing proud on top of a 20-foot pole on the east side of Bridger Canyon Road.

The whale is synonymous with the ski season, legend has it skiers going to Bridger Bowl should avoid looking at the whale. On the way home- skiers are to salute it.

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