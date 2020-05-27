Search underway for missing Helena girl

HELENA - Right now, the Helena Police Department is asking for help to find 15-year-old Evelynne Williams.

Williams is a white female, 5 feet 6 inches and about 100 pounds. She has hazel eyes, brown hair and was last seen wearing a green and black ACDC t-shirt and ripped blue jeans.

According to authorities, she is suicidal and possibly hitch-hiking to Sheridan or Gillette, Wyo.

If you have any information please contact the Helena Police Department at 406-447-8293.

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