YELLOWSTONE NATIONAL PARK - All roadways in Yellowstone National park are temporarily closed until further notice Thursday due to winter road conditions.
Call 307-344-2117 for a recorded message update.
...WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM FRIDAY EVENING THROUGH SATURDAY AFTERNOON... * WHAT...HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 5 TO 13 INCHES POSSIBLE. * WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, NORTH CENTRAL, SOUTHWEST AND WEST CENTRAL MONTANA. * WHEN...FROM FRIDAY EVENING THROUGH SATURDAY AFTERNOON. * IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT FROM FRIDAY NIGHT THROUGH SATURDAY MORNING. AREAS OF BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE COLD WIND CHILLS AS LOW AS 20 BELOW ZERO COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES. * ADDITIONAL DETAILS...AFTER A PERIOD OF RELATIVELY QUIET CONDITIONS FROM THURSDAY AFTERNOON THROUGH FRIDAY MORNING, ANOTHER STORM IS EXPECTED TO IMPACT THE NORTHERN ROCKIES FROM FRIDAY NIGHT THROUGH SATURDAY AFTERNOON. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MONITOR THE LATEST FORECASTS FOR UPDATES ON THIS SITUATION. && MOLDAN
GET A FREE HEADLINES EMAIL EVERY EVENING
Success! An email has been sent to with a link to confirm list signup.
Error! There was an error processing your request.
...WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM FRIDAY EVENING THROUGH SATURDAY AFTERNOON... * WHAT...HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 5 TO 13 INCHES POSSIBLE. * WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, NORTH CENTRAL, SOUTHWEST AND WEST CENTRAL MONTANA. * WHEN...FROM FRIDAY EVENING THROUGH SATURDAY AFTERNOON. * IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT FROM FRIDAY NIGHT THROUGH SATURDAY MORNING. AREAS OF BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE COLD WIND CHILLS AS LOW AS 20 BELOW ZERO COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES. * ADDITIONAL DETAILS...AFTER A PERIOD OF RELATIVELY QUIET CONDITIONS FROM THURSDAY AFTERNOON THROUGH FRIDAY MORNING, ANOTHER STORM IS EXPECTED TO IMPACT THE NORTHERN ROCKIES FROM FRIDAY NIGHT THROUGH SATURDAY AFTERNOON. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MONITOR THE LATEST FORECASTS FOR UPDATES ON THIS SITUATION. && MOLDAN
Success! An email has been sent to with a link to confirm list signup.
Error! There was an error processing your request.
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.
Get up-to-the-minute news sent straight to your device.