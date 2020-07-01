730EE4DF-3C64-4186-9109-758A822F408A.jpeg

BOZEMAN, Mont. - One person was injured after a car struck a bicyclist in Bozeman Wednesday.

According to police, the crash happened about 2:25 p.m. at the intersection of W. College Street and S. 23rd Avenue. 

The bicyclist, identified as a female, was transported to the hospital with unknown injuries.

This is a developing story. Stay tuned for updates.

Tags

Locations

News For You