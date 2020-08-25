Bozeman 13-year-old featured in first lady's art exhibit for women's suffrage

Dakota Dallman's "A Montanan Among the Stars" art piece featured in First Lady Melania Trump's Building the Movement art exhibit at the White House.

 Noah Schmick Wake Up Montana

BOZEMAN- Dakota Dallman, a 13-year-old in Bozeman, was featured in Melania Trump's "Building the Movement" art exhibit at the White House in celebrating the 100 year anniversary of women's suffrage.

On Aug. 26, 1920, women secured the right to vote with the passage and ratification of the 19th Amendment. 

The first lady asked children from all 50 states, and the District of Columbia, to showcase individuals, symbols, or events that represent the significant moment in history.

The artwork in the gallery, selected by first lady Melania Trump, represents a location where individuals came together to fight for women’s constitutional rights.

The exhibit is presented by the Office of the White House Curator in partnership with the Office of the First Lady with support from the Women's Suffrage Centennial Commission.

The full gallery can be found here.

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