Bozeman Girl Scouts Donate cookies to Healthcare Workers

BOZMAN- Girl Scouts of Montana and Wyoming will donate Girl Scout Cookies to Bozeman Health Deaconess Hospital Wednesday, April 15, 2020. 

This is to provide a bright spot in the lives of healthcare workers during this pandemic.

600 boxes of Girl Scout Cookies will go to healthcare workers.

Girl Scouts of Montana and Wyoming will be donating 8,000 boxes of Girl Scout Cookies to 13 major hospitals in Montana and Wyoming this week.

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