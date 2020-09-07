...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO
MIDNIGHT MDT TONIGHT ABOVE 6000 FEET...
* WHAT...SNOW EXPECTED ABOVE 6000 FEET. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS
OF UP TO 4 INCHES. WINDS GUSTING AS HIGH AS 40 MPH.
* WHERE...GALLATIN, BROADWATER, JEFFERSON AND MADISON.
* WHEN...FROM NOON MONDAY TO MIDNIGHT MDT MONDAY NIGHT.
* IMPACTS...WET SNOW AND UNSEASONABLY COLD CONDITIONS WILL
IMPACT THOSE TRAVELING, RECREATING OR WORKING OUTDOORS AT
HIGHER ELEVATIONS IN THE MOUNTAINS. MINOR ACCUMULATION OF
SLUSH ON SOME HIGHER ELEVATION PASSES COULD MAKE ROAD SURFACES
SLIPPERY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
A MISSING ENDANGERED PERSON ADVISORY HAS BEEN ISSUED FOR NICHOLAS
GOLDER.
HE IS A WHITE 86 YEAR OLD MAN, WHO IS 5 FOOT 11 INCHES
TALL AND 160 POUNDS, WITH GRAY HAIR AND BLUE EYES.
NICHOLAS HAS SERIOUS MEDICAL CONDITIONS, MEMORY IMPAIRMENT, AND
NEEDS MEDICATION THAT HE DOES NOT HAVE WITH HIM.
NICHOLAS WAS TAKEN FROM A CARE FACILITY IN FORT COLLINS, COLORADO
BY AN UNKNOWN SUBJECT. NICHOLAS CALLED AND SAID HE WAS IN
MONTANA. NICHOLAS PREVIOUSLY LIVED IN FORSYTH, AND MAY BE IN THE
BILLINGS AREA.
TO VIEW HIS PHOTO GO TO WWW.DOJMT.GOV AND CLICK ALERTS.
IF YOU HAVE ANY INFORMATION ABOUT NICHOLAS GOLDER, PLEASE CONTACT
THE FORT COLLINS POLICE AT 970-221-6540. THANK YOU.