Apartment fire

Firefighters work to put out a fire at the Bridger Creek Apartments.

 Noah Schmick Wake Up Montana

BOZEMAN - Fire crews responded to a residential fire at Bridger Creek Apartments that broke out at 10:30 a.m. on Monday, Sept. 7, 2020.

Bozeman Fire Department was aided by Hyalite Fire, Central Valley Fire, and AMR. 

The fire is out and two firefighters pulled out a barbecue from underneath a deck.

At this time everyone is safe and the cause of the fire is under investigation.

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