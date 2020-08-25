Gallatin Valley Food Bank

Front entrance of the Gallatin Valley Food Bank.

 Noah Schmick Wake Up Montana

BOZEMAN– Throughout the week, the Human Resource Development Council's Gallatin Valley Food Bank will be offering Farmers Feed Families USDA food boxes to anyone in need or who is interested.

On Tuesday, Aug. 25, 2020, from 9 a.m. to 10 a.m. the food bank will distribute food boxes at the Gallatin Valley Mall.

Additional food box distribution will happen on Thursday, Aug. 27, 2020, and Thursday, Sept. 3, 2020, from 3 p.m. to 4:30 p.m. at the Peace Lutheran Church.

Each box is around 25 pounds each filled with fresh produce from farms throughout the country, and are provided through funding from the Coronavirus Relief Act passed by Congress.

The program helps farmers sell products that weren’t being purchased due to COVID-19.

More information about HRDC’s Gallatin Valley Food Bank can be found here.

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