Police lights road

BOZEMAN - Law enforcement responded to a fatal crash on Interstate-90 near Bozeman Sunday morning.

Montana Highway Patrol told Montana Right Now a man was driving east on I-90 and went off the left side of the road for unknown reasons.

MHP said he drove through the road divider, went between two overpass bridge decks and went airborne.

The vehicle crashed underneath the bridge decks and rolled several times. The driver was ejected.

The driver was identified as Cole Trugman, 25, of Lomond, California. He was brought to the hospital where he died of injuries.

Alcohol is considered a factor in the crash.

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