THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
THE LAKE COUNTY SHERIFF'S OFFICE HAS REQUESTED A MISSING AND
ENDANGERED PERSONS ADVISORY FOR KORRINE PETERSON, A 20 YEAR OLD
AMERICAN INDIAN FEMALE, WHO IS 5 FEET 6 INCHES TALL AND 180
POUNDS, WITH BROWN HAIR AND HAZEL EYES.
KORRINE CALLED THE LAKE COUNTY SHERIFF'S OFFICE, AND REPORTED SHE
HAD BEEN KIDNAPPED, AND WAS BEING ABUSED BY HER BOYFRIEND JOHN
MONDAY, A 34 YEAR OLD WHITE MALE, WHO IS 5 FEET 7 INCHES TALL AND
190 POUNDS, WITH BROWN HAIR AND HAZEL EYES.
THEY PINGED HER CELL PHONE IN THE POLSON AREA, THEN IT WAS POWERED
OFF, SO THEY HAVE NO FURTHER INFORMATION. THEY ARE POSSIBLY IN A
RED TWO-DOOR CAR, WITH WASHINGTON OR IDAHO PLATES. BOTH
INDIVIDUALS HAVE TIES TO WASHINGTON AND IDAHO.
IF YOU HAVE ANY INFORMATION ON THE LOCATION OF KORRINE OR JOHN,
PLEASE CALL THE LAKE COUNTY SHERIFF AT (406) 883-7301, OR CALL
9 1 1.
...WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT
FROM 10 PM THIS EVENING TO 4 PM MST WEDNESDAY...
* WHAT...Snow expected. Total snow accumulations of 2 to 5
inches...isolated amounts near 9 inches at ridge tops.
* WHERE...Gallatin and Madison.
* WHEN...From 10 PM this evening to 4 PM MST Wednesday.
* IMPACTS...Plan on slippery road conditions. Patchy blowing
snow could significantly reduce visibility.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
Slow down and use caution while traveling.
The latest road conditions for the state you are calling from can
be obtained by calling 5 1 1.
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