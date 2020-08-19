Destroying beaver dam stops flooding, impacts environment

BOZEMAN- People may notice the water in parts the lower Madison River is murky August 25 as the Montana Department of Transportation removes a beaver dam on Cherry Creek.

According to Fish, Wildlife and Parks, recreationists may notice the murkiness on the lower Madison River between the confluence of Cherry Creek and Black’s Ford Fishing Access site.

The dam is being removed so it does not further undermine the Highway 84 bridge upstream from the dam.

Most of the sediment and debris associated with the dam will be removed, however, the activities will likely increase the murkiness in the river between Cherry Creek and Black’s Ford during excavation and potentially following any rain shortly after.

FWP will work with MDT to minimize disturbance to the riparian area and the Madison River to restore vegetation as necessary.

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