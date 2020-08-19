...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING
FOR INCREASING THUNDERSTORM ACTIVITY FOR FIRE WEATHER ZONES 114,
116, 117, AND 118...
* AFFECTED AREA...FIRE WEATHER ZONES 114, 116, 117 AND 118.
* TIMING...THROUGH 9 PM MDT THIS EVENING.
* WINDS...SOUTHWEST 5 TO 10 MPH.
* RELATIVE HUMIDITY...AS LOW AS 20 PERCENT.
* TEMPERATURES...IN THE LOWER 70S.
* LIGHTNING...WIDELY SCATTERED THUNDERSTORMS AND ISOLATED DRY
THUNDERSTORMS CONTINUE THROUGH THIS EVENING.
* IMPACTS...FIRES CAN IGNITE QUICKLY AND EASILY AND SPREAD
RAPIDLY UNDER THESE CONDITIONS WITH THE INCREASE IN LIGHTNING
PRECEDED BY VERY WARM AND DRY CONDITIONS.
* OUTFLOW WINDS...GUSTY AND ERRATIC OUTFLOW WINDS UP TO 40 MPH
POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE
EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF STRONG
WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN CONTRIBUTE
TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
PLEASE ADVISE THE APPROPRIATE OFFICIALS OR FIRE CREWS IN THESE
AREAS OF THIS RED FLAG WARNING.
&&
SCATTERED STRONG THUNDERSTORMS WILL CONTINUE TO DEVELOP AND MOVE
EAST ACROSS SOUTHERN PORTIONS OF BEAVERHEAD, MADISON, AND GALLATIN
COUNTIES THROUGH THIS AFTERNOON. THESE STORMS ARE GENERALLY SOUTH
OF A DILLON TO BIG SKY LINE.
THE PRIMARY THREATS FROM THESE STORMS ARE WIND GUSTS UP TO 45 MPH
WITH FREQUENT LIGHTNING. ANY LIGHTNING STRIKE CAN CAUSE A NEW FIRE
START IN THE VERY DRY FUELS. IF YOU SEE A NEW FIRE START, PLEASE
CALL 9 1 1.
BRIEF HEAVY RAIN AND SMALL HAIL ARE POSSIBLE FROM SOME OF THE
STRONGER STORMS.
ISOLATED WEAKER STORMS WILL ALSO CONTINUE TO DEVELOP OVER THE
NORTHERN PORTIONS OF BEAVERHEAD, MADISON, AND GALLATIN COUNTIES
THROUGH THE MID-AFTERNOON HOURS.