THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
A MISSING ENDANGERED PERSON ADVISORY HAS BEEN ISSUED ON BEHALF OF
THE MISSOULA POLICE DEPARTMENT. SOPHIE ELHAJJ, A 14 YEAR OLD WHITE
FEMALE, HAS GONE MISSING. SOPHIE IS 5 FEET 4 INCHES TALL, 115
POUNDS, WITH BLUE EYES AND BLONDE HAIR. SHE WAS LAST SEEN WEARING
A NAVY HOODIE, JEANS, AND CARRYING A BLACK BACKPACK. SOPHIE HAS
NOT BEEN SEEN OR HEARD FROM SINCE 8:30 ON TUESDAY MORNING IN THE
MISSOULA AREA. BASED ON NEW INFORMATION, THERE IS CONCERN THAT SHE
MAY TRY TO HARM HERSELF. IF YOU HAVE ANY INFORMATION ON SOPHIE,
PLEASE CONTACT MISSOULA POLICE DEPARTMENT AT 4 0 6, 5 5 2, 6 3 0
0, OR DIAL 911.