Power outage in Missoula closes businesses on East Broadway
Spencer Schacht ABC FOX Montana

BOZEMAN, Mont. - A power outage is impacting nearly 6500 people in the Bozeman area Wednesday.

North Western Energy posted on Twitter crews are on their way to fix the power outages. The estimated repair time is 9:30 a.m., according to the NWE outage map.

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