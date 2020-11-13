Section of I-90 east, west bound lanes closed near Livingston due to wind
Photo courtesy of the Park County Sheriff's Office via Facebook

LIVINGSTON, Mont. - The Park County Sheriff's Office is reporting a section of the Interstate-90 east and west bound lanes are closed near Livingston due to strong wind gusts.

Wind gusts in the area are kicking up to 70 miles per hour.

A Facebook post from PCSO says the there is a detour through Livingston in place between mile markers 330 through 337.

PCSO is warning drivers to be careful.

Please be careful out there today. We are seeing wind gusts over 70 mph. I-90 East and West bound is shut down and detoured through town between the 330-337. Sheriff B

Posted by Park County Sheriff's Office, Montana on Friday, November 13, 2020

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