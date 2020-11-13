...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 PM THIS
AFTERNOON TO 5 PM MST SATURDAY ABOVE 6500 FEET...
* WHAT...SNOW EXPECTED ABOVE 6500 FEET. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS
OF UP TO 5 INCHES. WINDS GUSTING AS HIGH AS 60 MPH TODAY.
* WHERE...GALLATIN, MADISON AND BEAVERHEAD COUNTIES ABOVE 6500
FEET.
* WHEN...FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO 5 PM MST SATURDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE DIFFICULT OVER MOUNTAIN PASSES. SNOW
AND BLOWING SNOW COULD REDUCE VISIBILITY. PLAN ON SLIPPERY ROAD
CONDITIONS.
* ADDITIONAL DETAILS...BOZEMAN IS NOT INCLUDED IN THIS ADVISORY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
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THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
NORTHERN CHEYENNE LAW ENFORCEMENT IS REQUESTING A MISSING
ENDANGERED PERSON ADVISORY FOR MELISSA KILLSNIGHT, 18 MONTH OLD
NATIVE AMERICAN FEMALE, TAKEN BY NON CUSTODIAL MOTHER LYNETTE
AMERICAN HORSE, UNKNOWN DIRECTION OF TRAVEL, NO KNOWN VEHICLE. ANY
INFORMATION ABOUT MELISSA KILLSNIGHT PLEASE CALL NORTHERN CHEYENNE
LAW ENFORCEMENT AT 406-477-6288 OR 9 1 1.
...HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM MST THIS
EVENING...
* WHAT...SOUTH WINDS 25 TO 35 MPH WITH GUSTS UP TO 60 MPH
EXPECTED.
* WHERE...MADISON, JEFFERSON, BROADWATER AND GALLATIN.
* WHEN...FROM 10 AM THIS MORNING TO 7 PM MST THIS EVENING.
* IMPACTS...DRIFTING SNOW ACROSS THE GROUND COULD CAUSE PARTIAL
LANE BLOCKAGES AND ICY ROADS. A FEW POWER OUTAGES ARE POSSIBLE.
TRAVEL WILL BE DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SECURE LOOSE OBJECTS. USE CAUTION IF YOU MUST DRIVE.
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