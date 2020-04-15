Senator Daines pushes President Trump for hazard pay to National Guard troops

...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT
UNTIL 3 PM MDT THIS AFTERNOON...
* WHAT...SNOW OCCURRING. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3
INCHES AT LOWER ELEVATIONS AND 3 TO 6 INCHES IN THE MOUNTAINS.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, NORTH CENTRAL, SOUTHWEST AND WEST
CENTRAL MONTANA.
* WHEN...UNTIL 3 PM MDT THIS AFTERNOON.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. PATCHY BLOWING
SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
TO SEE A GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DEGREE OF STRESS ON
YOUNG LIVESTOCK, PLEASE VISIT OUR WEBPAGE AND SELECT LOCAL
PROGRAMS, THEN COLD AIR ADVISORY FOR NEWBORN LIVESTOCK.
&&
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
MISSING ENDANGERED PERSON ADVISORY HAS BEEN ISSUED FOR BRADY
DENNIS, 18 YEAR OLD WHITE FEMALE DEVELOPMENTALLY DELAYED AT 12
YEAR OLD LEVEL.
LAST SEEN WEARING BLACK JACKET WITH HOOD, HAT, AND
DARK JEANS. LEFT ON FOOT, POSSIBLY HEADED FOR HELENA, MONTANA.
SUFFERS FROM SEIZURES AND EPILEPSY REQUIRING MEDICATION. THERE IS
CONCERN FOR HER SAFETY.
IF YOU HAVE INFORMATION ON BRADY DENNIS PLEASE CONTACT MISSOULA
POLICE DEPARTMENT AT 406 552 6300 OR 911. THANK YOU FOR YOUR
ASSISTANCE.