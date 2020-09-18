GALLATIN Co., Mont. - The Gallatin County Sheriff's Office is asking for the community's help in finding a woman reported missing Sept. 14, 2020.

JaVonne Marie Justice, 44, is described as 5-feet, 5-inches tall; weighing 140 to 160-pounds and has blue eyes. According to a Facebook post from GCSO, Justice currently has blond hair; however, she is known to dye her hair color and regularly puts her hair up in a ponytail.

Justice does not have a car and it is unclear where she is traveling to. 

Anyone with information on Justice's location is urged to call Gallatin County Sheriff’s Office Detective Division at (406) 582-2121 or Gallatin County Dispatch at (406) 582-2100 ext. 2. 

The Gallatin County Sheriff’s Office is requesting the public’s assistance in locating JaVonne Marie Justice. JaVonne,...

Posted by Gallatin County Sheriff's Office on Friday, September 18, 2020

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