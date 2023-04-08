Drug Take Back
Brooke McCarthy

Law enforcement agencies across Montana are once again gearing up for the DEA National Drug Take Back!

BOZEMAN, Mont. - Law enforcement agencies across Montana are once again gearing up for the DEA National Drug Take Back!

In Bozeman, the Gallatin County Sheriff's Office will be taking in any old, unwanted or no longer needed medications.

The sheriff’s office says they are a public safety issue, and proper disposal of unneeded drugs saves lives and protects the environment and our overall community.

They ask you not to bring any liquid medications, needles and sharps, thermometers, oxygen containers, pressurized canisters or chemotherapy/radioactive substances.

You can swing by the Law and Justice Center, 615 S. 16th in Bozeman, with unwanted medication on April 22 from 10:00 am to 2:00 pm.

The following other locations across Montana will be participating in the DEA National Drug Take Back at the same time:

SWEET GRASS COUNTY SHERIFF'S OFFICESWEET GRASS SHERIFF'S OFFICE200 W 1ST AVEBIG TIMBERMT,59011 
YELLOWSTONE COUNTY SHERIFFS OFFICEYELLOWSTONE COUNTY SHERIFFS OFFICE2323 2ND AVE. NORTHBILLINGSMT,59101 
DEA - BILLINGS RESIDENT OFFICEBILLINGS FIRE DEPARTMENT STATION 5605 S. 24TH STREET W.BILLINGSMT,59102 
BILLINGS POLICE DEPARTMENTBILLINGS POLICE DEPARTMENT2910 3RD AVE NBILLINGSMT,59101 
MISSOURI RIVER DRUG TASK FORCETASK FORCE615 S. 16TH AVEBOZEMANMT,59715 
MSU BOZEMAN POLICE DEPTMSU POLICE
HUFFMAN BUILDING		1750 S 7TH AVEBOZEMANMT,59715 
STILLWATER COUNTY SHERIFF'S OFFICESTILLWATER SHERIFF'S OFFICE400 E 3RD AVE NCOLUMBUSMT,59019 
GLACIER COUNTY SHERIFF'S OFFICEGLACIER COUNTY SHERIFF'S OFFICE28 6TH AVE SECUT BANKMT,59427 
ENNIS POLICE DEPARTMENTENNIS TOWN HALL328 W. MAIN STREETENNISMT,59729 
LINCOLN COUNTY SHERIFF'S OFFICE-NORTHEUREKA LAW CENTER855 HWY 93 NEUREKAMT,59917 
NATIONAL PARK SERVICE - MONTANAYELLOWSTONE FOREVER308 W PARK STGARDINERMT,59030 
RAVALLI COUNTY SHERIFF'S OFFICESHERIFF'S OFFICE205 BEDFORD STREETSUITE LHAMILTONMT,59840 
WHEATLAND COUNTY SHERIFF'S OFFICEWHEATLAND COUNTY SHERIFF'S OFFICE203 A AVE NWHARLOWTONMT,59036 
LEWIS AND CLARK COUNTY SHERIFF'S OFFICEALBERTSONS PARKING LOT3151 N MONTANA AVENUEHELENAMT,59602 
LEWIS AND CLARK COUNTY SHERIFF'S OFFICESAFEWAY611 NORTH MONTANA AVE.HELENAMT,59602 
HELENA POLICE DEPARTMENTHELENA POLICE DEPARTMENT406 FULLER AVEHELENAMT,59601 
LAUREL POLICE DEPARTMENTLAUREL POLICE DEPARTMENT215 W 1ST STREETLAURELMT,59044 
FERGUS COUNTY SHERIFF'S OFFICEFERGUS SHERIFF'S OFFICE121 8TH AVE SOUTHLEWISTOWNMT,59457 
LEWISTOWN POLICE DEPARTMENTLEWISTOWN POLICE DEPARTMENT305 WEST WATSON STREETLEWISTOWNMT,59457 
LINCOLN COUNTY SHERIFF'S OFFICESHERIFF'S OFFICE512 CALIFORNIA AVELIBBYMT,59923 
LEWIS AND CLARK COUNTY SHERIFF'S OFFICELINCOLN POST OFFICE PARKING LOT237 MAIN STREETLINCOLNMT,59639 
MISSOULA COUNTY SHERIFF'S OFFICEMISSOULA SHERIFF'S OFFICE
PARKING LOT WEST SIDE OF COURTHOUSE		200 W. BROADWAYMISSOULAMT,59802 
MISSOULA POLICE DEPARTMENTPOLICE DEPARTMENT435 RYMANMISSOULAMT,59802 
LAKE COUNTY SHERIFF'S OFFICELAKE COUNTY COURTHOUSE106 4TH AVE EASTPOLSONMT,59860 
CARBON COUNTY SHERIFF'S OFFICECARBON COUNTY SHERIFF'S OFFICE102 N. BROADWAY AVE.RED LODGEMT,59068 
MINERAL COUNTY SHERIFF'S OFFICEMINERAL COUNTY SHERIFF'S OFFICE310 RIVER STREETSUPERIORMT,59872 
WHITEFISH POLICE DEPARTMENTWHITEFISH POLICE DEPARTMENT275 FLATHEAD AVEWHITEFISHMT,59937 

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