BOZEMAN, Mont. - Law enforcement agencies across Montana are once again gearing up for the DEA National Drug Take Back!
In Bozeman, the Gallatin County Sheriff's Office will be taking in any old, unwanted or no longer needed medications.
The sheriff’s office says they are a public safety issue, and proper disposal of unneeded drugs saves lives and protects the environment and our overall community.
They ask you not to bring any liquid medications, needles and sharps, thermometers, oxygen containers, pressurized canisters or chemotherapy/radioactive substances.
You can swing by the Law and Justice Center, 615 S. 16th in Bozeman, with unwanted medication on April 22 from 10:00 am to 2:00 pm.
The following other locations across Montana will be participating in the DEA National Drug Take Back at the same time:
|SWEET GRASS COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|SWEET GRASS SHERIFF'S OFFICE
|200 W 1ST AVE
|BIG TIMBER
|MT,59011
|YELLOWSTONE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|YELLOWSTONE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|2323 2ND AVE. NORTH
|BILLINGS
|MT,59101
|DEA - BILLINGS RESIDENT OFFICE
|BILLINGS FIRE DEPARTMENT STATION 5
|605 S. 24TH STREET W.
|BILLINGS
|MT,59102
|BILLINGS POLICE DEPARTMENT
|BILLINGS POLICE DEPARTMENT
|2910 3RD AVE N
|BILLINGS
|MT,59101
|MISSOURI RIVER DRUG TASK FORCE
|TASK FORCE
|615 S. 16TH AVE
|BOZEMAN
|MT,59715
|MSU BOZEMAN POLICE DEPT
|MSU POLICE
HUFFMAN BUILDING
|1750 S 7TH AVE
|BOZEMAN
|MT,59715
|STILLWATER COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|STILLWATER SHERIFF'S OFFICE
|400 E 3RD AVE N
|COLUMBUS
|MT,59019
|GLACIER COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|GLACIER COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|28 6TH AVE SE
|CUT BANK
|MT,59427
|ENNIS POLICE DEPARTMENT
|ENNIS TOWN HALL
|328 W. MAIN STREET
|ENNIS
|MT,59729
|LINCOLN COUNTY SHERIFF'S OFFICE-NORTH
|EUREKA LAW CENTER
|855 HWY 93 N
|EUREKA
|MT,59917
|NATIONAL PARK SERVICE - MONTANA
|YELLOWSTONE FOREVER
|308 W PARK ST
|GARDINER
|MT,59030
|RAVALLI COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|SHERIFF'S OFFICE
|205 BEDFORD STREETSUITE L
|HAMILTON
|MT,59840
|WHEATLAND COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|WHEATLAND COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|203 A AVE NW
|HARLOWTON
|MT,59036
|LEWIS AND CLARK COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|ALBERTSONS PARKING LOT
|3151 N MONTANA AVENUE
|HELENA
|MT,59602
|LEWIS AND CLARK COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|SAFEWAY
|611 NORTH MONTANA AVE.
|HELENA
|MT,59602
|HELENA POLICE DEPARTMENT
|HELENA POLICE DEPARTMENT
|406 FULLER AVE
|HELENA
|MT,59601
|LAUREL POLICE DEPARTMENT
|LAUREL POLICE DEPARTMENT
|215 W 1ST STREET
|LAUREL
|MT,59044
|FERGUS COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|FERGUS SHERIFF'S OFFICE
|121 8TH AVE SOUTH
|LEWISTOWN
|MT,59457
|LEWISTOWN POLICE DEPARTMENT
|LEWISTOWN POLICE DEPARTMENT
|305 WEST WATSON STREET
|LEWISTOWN
|MT,59457
|LINCOLN COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|SHERIFF'S OFFICE
|512 CALIFORNIA AVE
|LIBBY
|MT,59923
|LEWIS AND CLARK COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|LINCOLN POST OFFICE PARKING LOT
|237 MAIN STREET
|LINCOLN
|MT,59639
|MISSOULA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|MISSOULA SHERIFF'S OFFICE
PARKING LOT WEST SIDE OF COURTHOUSE
|200 W. BROADWAY
|MISSOULA
|MT,59802
|MISSOULA POLICE DEPARTMENT
|POLICE DEPARTMENT
|435 RYMAN
|MISSOULA
|MT,59802
|LAKE COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|LAKE COUNTY COURTHOUSE
|106 4TH AVE EAST
|POLSON
|MT,59860
|CARBON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|CARBON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|102 N. BROADWAY AVE.
|RED LODGE
|MT,59068
|MINERAL COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|MINERAL COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|310 RIVER STREET
|SUPERIOR
|MT,59872
|WHITEFISH POLICE DEPARTMENT
|WHITEFISH POLICE DEPARTMENT
|275 FLATHEAD AVE
|WHITEFISH
|MT,59937
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