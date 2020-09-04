Smoke from fire in the Bridgers near M trail

BOZEMAN- A new wildfire is burning in the Bridgers near the M Trail.

The Custer Gallatin National Forest says the fire is burning between the M and Sypes Canyon. Smoke is visible from most of the Gallatin Valley.

The Forest Service is responding with ground and air resources.

As of 4 PM, the Gallatin County Sheriff's Office has blocked traffic at Story Mill and Bridger Canyon Road, and at Kelly Canyon and Bridger Canyon Road. 

Gallatin County Search and Rescue also closed trailheads in the area, and asked that if the public knows anyone who is hiking near the M to contact 911.

This is a developing story. Additional information will be added as it's available. 

WILDFIRE ALERT: A new wildfire has started in the Bridgers near the M trail. The forest service is responding with...

Posted by Hyalite Fire Department on Friday, September 4, 2020

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