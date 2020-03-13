THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
HELENA POLICE DEPARTMENT HAS ISSUED A MISSING ENDANGERED PERSON
ADVISORY FOR REBECCA RODRIGUEZ. SHE IS 75 YEARS OLD, WHITE, 5 FEET
11 INCHES, 132 POUNDS, WITH GRAY EYES AND BROWN HAIR.
SHE WAS LAST SEEN MARCH 11TH. SHE IS POSSIBLY WEARING WHITE
PANTS, A DARK COAT, A DARK FUZZY HAT, AND CARRYING A DARK TOTE
WITH BRIGHT PURPLE AND PINK HOLDERS.
REBECCA REQUIRES MEDICATION, HAS SEVERE PARANOIA, AND MAY NOT BE
ABLE TO TAKE CARE OF HERSELF. IF SEEN, PLEASE DO NOT APPROACH HER
AND CONTACT LAW ENFORCEMENT. SHE HAS A HISTORY OF BECOMING VIOLENT
WHEN PROVOKED
IF YOU HAVE ANY INFORMATION ABOUT REBECCA, PLEASE CALL THE HELENA
POLICE DEPARTMENT AT 406-442-3233.