Mark Heyka

Meteorologist Mark Heyka brings more than three decades of forecasting experience, and a Seal of Approval from the American Metrological Society (AMS) to ABC FOX Montana, Montana Right Now.

He has pledged his career to making sure every forecast he provides is precise, so that your family is safe as they plan their lives.

You can watch Mark weeknights on ABC FOX Montana, Montana Right Now at 5, 6, 9 and 10.

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