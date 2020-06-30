THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
AN AMBER ALERT HAS BEEN ISSUED FOR MALACHAI TALLEY. MALACHAI IS A
1 YEAR OLD BOY, BLACK AND NATIVE AMERICAN APPROXIMATELY 2 FEET
TALL AND 25 POUNDS. HE HAS BROWN EYES AND CURLY DARK BROWN HAIR.
MALACHAI WAS LAST SEEN WEARING A WHITE OR GREY ONESIE. HE WAS
FORCEFULLY TAKEN FROM HIS HOME IN POPLAR, MT BY DEJARREH TALLEY, A
22 YEAR OLD BLACK MALE. DEJARREH WAS TRAVELING WITH 3 UNKNOWN
WHITE MALES. AFTER TAKING THE CHILD, THE MALES GOT INTO A SMALL
SILVER OR WHITE SUV. THE VEHICLE MAY HAVE ND LICENSE PLATES. ALL
MALES ARE POSSIBLY INTOXICATED AND DEJARREH IS ARMED WITH A
BASEBALL BAT. UNKNOWN DIRECTION OF TRAVEL BUT THEY MAY HEAD
TOWARDS WILLISTON, ND. IF YOU HAVE ANY INFORMATION, CONTACT
ROOSEVELT COUNTY OR FORT PECK TRIBAL POLICE AT 4 0 6 6 5 3 6 2 4 0
OR DIAL 9 1 1.
...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH LATE TUESDAY NIGHT...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF IDAHO AND MONTANA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN
IDAHO, LOWER HELLS CANYON/SALMON RIVER REGION, NORTHERN CLEARWATER
MOUNTAINS, OROFINO/GRANGEVILLE REGION AND SOUTHERN CLEARWATER
MOUNTAINS. IN MONTANA, BITTERROOT/SAPPHIRE MOUNTAINS,
BUTTE/BLACKFOOT REGION, FLATHEAD/MISSION VALLEYS, LOWER CLARK FORK
REGION, MISSOULA/BITTERROOT VALLEYS, POTOMAC/SEELEY LAKE REGION
AND WEST GLACIER REGION.
* THROUGH LATE TUESDAY NIGHT
* SMALL STREAMS IN THE WATCH AREA WILL BE RUNNING HIGH AND FAST INTO
THE MIDDLE OF THIS WEEK DUE TO HEAVY RAINFALL ACROSS THE AREA. THE
THREAT OF SUDDEN FLOODING NEAR CREEKS AND OVER ROADS DUE TO DEBRIS
BLOCKING CULVERTS IS INCREASING. ROCK AND MUDSLIDE POTENTIAL IN
THE CANYONS OF NORTH CENTRAL IDAHO AND STEEPER TERRAIN IN WEST
CENTRAL MONTANA IS ALSO HIGH.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS. YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT
FOR POSSIBLE FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING
SHOULD BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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