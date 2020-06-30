Containing the coronavirus

Montana’s Coronavirus Task Force is reporting 49 new confirmed cases of COVID-19 Tuesday, June 30. 

The following counties are reporting the new cases:

  • 20 in Missoula County
  • 11 in Gallatin County
  • 9 in Yellowstone County
  • 2 in Park County
  • 1 in Big Horn County
  • 1 in Carbon County
  • 1 in Cascade County
  • 1 in Deer Lodge County
  • 1 in Lewis and Clark County
  • 1 in Meagher County
  • 1 in Valley County

The state’s total is now at 967 confirmed cases of the virus, with 303 active cases, 642 recovered and 22 deaths. Twelve people are currently hospitalized.

Since the last report, 2,118 tests for the virus have been completed and 90,861 total tests have been completed.

For a look at tests and other statewide coronavirus information, click here.

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