Cascade County Detention Facilty

GREAT FALLS, Mont. - Cascade County Sheriff Jesse Slaughter announced Monday that 55 people have tested positive for COVID-19 at the Cascade County Detention Facility. 

Sheriff Slaughter says of the 55 confirmed cases, 53 are inmates and two are staff.

The sheriff says the two staff members have been sent home and the inmates are currently isolated. Testing is being done on all inmates and staff at the facility.

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