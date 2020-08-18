coronavirus, covid-19

GREAT FALLS - Cascade County health officials are reporting the fifth COVID-19 death in the county Tuesday, Aug. 18.

According to a release from the Cascade City-County Health Department, the individual was a man older than 65-years-old with underlying health conditions.

The county will not share additional information out of respect for the family.

“I extend my sympathy to all of this man’s loved ones,” Trisha Gardner, Health Officer for Cascade County, states in the release. “This is a heartbreaking reminder of the danger COVID-19 presents to older Montanans and those with underlying conditions. I hope our community will keep their neighbors’ health in mind, and continue to fight the spread of this virus. We can protect our own parents and grandparents and neighbors by taking prevention seriously.”

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