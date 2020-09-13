Coronavirus background

COLSTRIP- All Colstrip Public Schools students will start remote learning on Monday, September 14 due to the isolation and quarantine of Food Service personnel.

Colstrip Public Schools says students will be doing remote learning Monday and Tuesday this week, and face-to-face instruction will resume Wednesday, September 16.

Activity practices and contests will continue as scheduled.

NO ON-SITE SCHOOL ALERT: Colstrip School Board of Trustees declare that due to the isolation and quarantine of Food...

Posted by Colstrip Public Schools on Sunday, September 13, 2020

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