UM Main Hall

MISSOULA - A weekly update of COVID-19 data for  the University of Montana shows a spike in the number of cases. 

For the week of Sept. 10 - Sept. 16, 24 new cases of COVID-19 were reported. There are currently 25 active cases linked to UM. 

In the previous reporting period, Sept. 3 - Sept. 9, just 1 case was reported.

Earlier this week, the UM Athletics Department confirmed several student athletes were in quarantine.

UM Covid Case Count
Missoula Case Count

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