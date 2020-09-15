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HELENA - The East Helena School District is reporting they were alerted a student tested positive for COVID-19 Sunday, Sept. 13 and received confirmation the next day.

East Helena Superintendent Ron Whitmoyer writes in a letter the case was only isolated to a peer or small group, and staff and students identified as close contacts have been informed.

The following is the full letter from Superintendent Whitmoyer regarding the positive COVID-19 test result:

Download PDF East Helena School District student tests positive for COVID-19

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