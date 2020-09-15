...AIR QUALITY ALERT IN EFFECT...
THE MONTANA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY HAS ISSUED AN AIR
QUALITY ALERT FOR BEAVERHEAD, BROADWATER, DEER LODGE, FERGUS,
FLATHEAD, GRANITE, JEFFERSON, JUDITH BASIN, LAKE, LEWIS AND CLARK,
LINCOLN, MADISON, MEAGHER, MINERAL, MISSOULA, POWELL, RAVALLI,
SANDERS, AND SILVER BOW COUNTIES IN EFFECT UNTIL 9/17/2020 9AM DUE
TO HEAVY WILDFIRE SMOKE AND ELEVATED PARTICULATE CONCENTRATIONS.
THIS ALERT WILL BE UPDATED AGAIN AT 9/16/2020 9AM.
AN AIR QUALITY ALERT MEANS THAT PARTICULATES HAVE BEEN TRENDING
UPWARDS AND THAT AN EXCEEDENCE OF THE 24 HOUR NATIONAL AMBIENT AIR
QUALITY STANDARD (NAAQS) HAS OCCURRED OR MAY OCCUR IN THE NEAR
FUTURE.
AS OF 9AM MDT, PARTICULATE LEVELS IN LIBBY ARE VERY UNHEALTHY.
AS OF 9AM MDT, PARTICULATE LEVELS IN COLUMBIA FALLS, FRENCHTOWN,
HAMILTON, HELENA, LEWISTOWN, MISSOULA, SEELEY LAKE, AND THOMPSON
FALLS ARE UNHEALTHY.
AS OF 9AM MDT, PARTICULATE LEVELS IN BILLINGS AND BUTTE ARE
UNHEALTHY FOR SENSITIVE GROUPS.
AS OF 9AM MDT, PARTICULATE LEVELS IN BIRNEY, BOZEMAN, BROADUS, CUT
BANK, GREAT FALLS, SIDNEY, WEST YELLOWSTONE ARE MODERATE.
WHEN AIR QUALITY IS VERY UNHEALTHY... STATE AND LOCAL HEALTH
OFFICIALS RECOMMEND THAT PEOPLE WITH RESPIRATORY OR HEART DISEASE,
THE ELDERLY, AND CHILDREN SHOULD AVOID ANY OUTDOOR ACTIVITY; EVERYONE
ELSE SHOULD AVOID PROLONGED EXERTION.
WHEN AIR QUALITY IS UNHEALTHY... STATE AND LOCAL HEALTH OFFICIALS
RECOMMEND THAT PEOPLE WITH RESPIRATORY OR HEART DISEASE, THE ELDERLY,
AND CHILDREN SHOULD AVOID PROLONGED EXERTION; EVERYONE ELSE SHOULD
LIMIT PROLONGED EXERTION.
WHEN AIR QUALITY IS UNHEALTHY FOR SENSITIVE GROUPS... STATE AND LOCAL
HEALTH OFFICIALS RECOMMEND THAT PEOPLE WITH RESPIRATORY OR HEART
DISEASE, THE ELDERLY AND CHILDREN SHOULD LIMIT PROLONGED EXERTION.
WHEN AIR QUALITY IS MODERATE... STATE AND LOCAL HEALTH OFFICIALS
RECOMMEND THAT UNUSUALLY SENSITIVE PEOPLE SHOULD CONSIDER REDUCING
PROLONGED OR HEAVY EXERTION.
FOR MORE INFORMATION VISIT THE MONTANA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL
QUALITY AT HTTP://TODAYSAIR.MT.GOV.