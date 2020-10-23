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KALISPELL- The Flathead City-County Health Department is reporting they have confirmed three additional COVID-19 related deaths of people in Flathead County.

“We send our condolences to all friends and family that have been affected by these deaths,” said Tamalee St. James Robinson, Interim Health Officer of the Flathead City-County Health Department.

There has now been a total of twenty-six COVID-19 related deaths in the county.

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