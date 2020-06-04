...THE FLOOD ADVISORY CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
MONTANA...
CLARK FORK RIVER ABOVE MISSOULA AFFECTING MISSOULA COUNTY.
FOR THE CLARK FORK RIVER...INCLUDING ABOVE MISSOULA...ELEVATED RIVER
LEVELS ARE FORECAST.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MOTORISTS SHOULD NOT ATTEMPT TO DRIVE AROUND BARRICADES OR DRIVE
CARS THROUGH FLOODED AREAS.
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
...THE FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT...
THE FLOOD ADVISORY CONTINUES FOR
THE CLARK FORK RIVER ABOVE MISSOULA.
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* FLOOD STAGE IS 7.5 FEET.
* FORECAST...RIVER LEVELS WILL CONTINUE TO DROP BELOW FLOOD STAGE
TODAY, YET REMAIN NEAR TO FLOOD STAGE THROUGH NEXT WEEK.
&&
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
THE MISSING ENDANGERED PERSON ADVISORY FOR MYA MADPLUME HAS
EXPIRED. MYA'S WHEREABOUTS ARE STILL UNKNOWN. IF YOU HAVE ANY
INFORMATION, PLEASE CONTACT CROW BIA LAW ENFORCEMENT AT
406-638-2631.