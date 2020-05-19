Custom Car Show Drives into Great Falls

GREAT FALLS - Organizers announced they are cancelling the 2020 Great Falls Custom Car Show due to coronavirus concerns.

The Great Falls Custom Car Show writes in a Facebook post "My Evaluation of the situation, concern for all involved, and after a discussion with the Montana Expo park leads to the desicion [sic] to cancel this year's show and look forward to 2021 dates."

Anyone with questions is asked to contact michaelstorrusten@yahoo.com

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