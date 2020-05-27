Capital Transit suspends fixed bus routes

HELENA - The City of Helena announced they are reopening bus services and going back to enforcing paid parking downtown Monday. 

According to a release from the City of Helena, the Red, Blue and Paratransit bus routes will run in a predetermined route operation Monday through Friday 6:30 a.m. to 11 a.m. and 1 p.m. to 6 p.m. During the two-hour break, the City of Helena says the buses will get a rigorous cleaning and sanitation to prevent spreading COVID-19.

The city is still temporarily halting services for the the East Valley/East Helena bus route.

The City of Helena says they will entirely pick back up on enforcing paid parking downtown. The city says in some areas, people can park for free during the first hour.

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