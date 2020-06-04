Containing the coronavirus

HELENA- Lewis and Clark Public Health is reporting two additional confirmed COIVD-19 cases in Lewis and Clark County.

The confirmed cases include a 50-year-old male and a 54-year-old male.

The 50-year-old was exposed to a known case in another county and the 54-year-old is a contact to a known case from Idaho.

Lewis and Clark Public Healt’s team of public health nurses are conducting a case investigation and contract tracing.

Tags

News For You