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MISSOULA- A second death related to COVID-19 in Missoula County was reported by local health officials Friday.

The Missoula City-County Health Department says they cannot release any more details on the individual other than they were middle-aged or older, adding that they wish to respect the family’s privacy.

“The health department and local government leadership send our deepest condolences to their family, friends and loved ones at this terrible time,” the health department wrote.

People are being urged to keep being vigilant and supportive of each other by practicing good hand washing hygiene, limiting their social circles, maintaining six feet between others, wearing a cloth face-covering in public and staying home when they have any symptoms of illness.

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