coronavirus cases
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MISSOULA - Health officials confirmed there are signs of community spread of the coronavirus (COVID-19) in Missoula County. 

The finding means confirmed cases are no longer linked to another positive case or connected to travel. It also means there will likely be an increase of cases in Missoula. 

Health officials are urging residents to practice social distancing and follow Governor Steve Bullock's stay-at-home order. 

As of 8:00 AM Monday, there were 12 confirmed COVID-19 cases in Missoula County.

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