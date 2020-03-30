...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 5 PM THIS AFTERNOON TO
10 PM MDT THIS EVENING...
* WHAT...SOUTHWEST WINDS 25 TO 35 MPH WITH GUSTS UP TO 45 MPH
EXPECTED. ISOLATED GUSTS TO 50 MPH ARE POSSIBLE MONDAY
EVENING. LOW VISIBILITY AND LIGHT SNOW ACCUMULATIONS ARE
POSSIBLE DURING THE EVENING.
* WHERE...MISSOULA/BITTERROOT VALLEYS.
* WHEN...FROM 5 PM TO 10 PM MDT MONDAY.
* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS.
TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY
RESULT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH
PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS.
&&
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MISSOULA HAS ISSUED AN AIRPORT
WEATHER WARNING FOR...
MISSOULA INTERNATIONAL AIRPORT /MSO/
FOR THE FOLLOWING THREATS...
MULTIPLE THREATS OF WIND/LIGHTNING/HAIL.
A STRONG COLD FRONT IS EXPECTED TO PUSH THROUGH BETWEEN 5:30 PM
AND 6:30 PM. WESTERLY WIND GUSTS TO 40 MPH ARE EXPECTED BUT COULD
GUST AS HIGH AS 50 MPH. BRIEF HEAVY RAIN SHOWERS WILL ALSO
ACCOMPANY THE FRONT WITH A SLIGHT CHANCE OF LIGHTNING AND SMALL
HAIL. SNOW LEVELS WILL DROP TO THE VALLEY FLOOR BEHIND THE FRONT
WITH SCATTERED SHOWERS CONTINUING INTO THE EVENING, ALTHOUGH SNOW
ACCUMULATIONS ARE NOT EXPECTED ON PAVED SURFACES.