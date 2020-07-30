Missoula COVID-19 testing center moves locations
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MISSOULA - The Missoula City-County Health Department has fully transitioned its COVID-19 testing services to a new location at 4025 Flynn Lane.

This location is the building of the old Garden City warehouse off of West Broadway. This new location on Flynn Lane allows the department to continue COVID-19 testing operations for the foreseeable future.

Right now testing services are offered by appointment. If you are a county resident or frontline healthcare worker currently experiencing COVID-19 related symptoms, you can call 258-INFO to schedule an appointment.

The call center is open Monday through Friday from 8 a.m. to 5 p.m.

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