Containing the coronavirus

Montana’s Coronavirus Task Force is reporting two additional confirmed cases of COVID-19 in the state Wednesday morning.

The new cases were confirmed in Big Horn County and Yellowstone County. 

The total number of confirmed cases in the state rises 481, with 444 reported recoveries, 20 active cases, two active hospitalizations and 17 deaths.

Since the last report, 1,741 tests for the virus have been completed.

For a look at tests, and other statewide coronavirus information, click here.

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