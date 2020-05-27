...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN MONTANA...
CLARK FORK RIVER ABOVE MISSOULA AFFECTING MISSOULA COUNTY.
.WARM TEMPERATURES WILL MELT HIGH MOUNTAIN SNOWPACK AND INCREASE
RIVER FLOWS.
FOR THE CLARK FORK RIVER...INCLUDING ABOVE MISSOULA...MINOR FLOODING
IS FORECAST.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MOTORISTS SHOULD NOT ATTEMPT TO DRIVE AROUND BARRICADES OR DRIVE
CARS THROUGH FLOODED AREAS.
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT...
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE CLARK FORK RIVER ABOVE MISSOULA.
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* FLOOD STAGE IS 7.5 FEET.
* FORECAST...THE RIVER WILL SLOWLY BEGIN TO RISE THROUGH THE DAY
TUESDAY, AND IS FORECAST TO EXCEED 8.0 FEET BY WEDNESDAY MORNING
OR AFTERNOON. DUE TO INCREASING AFTERNOON TEMPERATURES AND WARM
OVERNIGHT TEMPERATURES, THE RIVER WILL CONTINUE TO SLOWLY RISE
THROUGH THE WEEKEND. THE RIVER IS CURRENTLY FORECAST TO CREST
JUST ABOVE 9.0 FEET BY SUNDAY EVENING.
* IMPACT...AT 8.0 FEET, FLOODING OF LOW LYING AREAS ADJACENT TO THE
RIVER IS POSSIBLE. FLOOD WATERS BEGIN TO FLOOD STREETS IN THE
ORCHARD HOMES AREA, SPECIFICALLY THE NORTH END OF TOWER STREET
INCLUDING KEHRWALD DRIVE.
&&
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
A MISSING ENDANGERED PERSON ADVISORY HAS BEEN ISSUED FOR EVELYNNE
WILLIAMS. SHE IS A 15 YEAR OLD WHITE FEMALE, 5 FEET 6 INCHES TALL,
100 POUNDS, WITH BROWN HAIR AND HAZEL EYES. SHE WAS LAST SEEN ON
TUESDAY IN HELENA, MONTANA, WEARING A BLACK AND GREEN AC/DC
T-SHIRT AND RIPPED BLUE JEANS. SHE HAS A HISTORY OF SUICIDAL AND
VIOLENT TENDENCIES. THE HELENA POLICE DEPARTMENT BELIEVES SHE MAY
BE HITCHHIKING TO SHERIDAN OR GILLETTE, WYOMING. IF YOU HAVE ANY
INFORMATION ABOUT EVELYNNE WILLIAMS, PLEASE CONTACT THE HELENA
POLICE DEPARTMENT AT 406-447-8293, OR CALL 911.