Containing the coronavirus

Montana’s Coronavirus Task Force is reporting 121 additional confirmed cases of COVID-19 Saturday morning.

The new cases include:

23 in Yellowstone County

22 in Missoula County

18 in Big Horn County

11 in Gallatin County

10 in Flathead County

6 in Phillips County

6 in Rosebud County

5 in Fergus County

5 in Lewis and Clark County

3 in Lake County

2 in Cascade County

2 in Deer Lodge County

2 in Stillwater County

1 in Blaine County

1 in Dawson County

1 in Hill County

1 in Jefferson County

1 in Roosevelt County

1 in Toole County

There have been 5,659 total confirmed cases of COVID-19 reported in Montana, with 1,453 active, 4,123 recovered and 82 deaths.

A total of 200,936 tests for COVID-19 have been conducted in Montana.

For a look at tests and other statewide coronavirus information, click here.

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