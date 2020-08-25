Containing the coronavirus

Montana’s Coronavirus Task Force is reporting 136 additional confirmed cases of COVID-19 Tuesday, Aug. 25.

The new cases include:

  • 36 in Cascade County
  • 19 in Yellowstone County
  • 16 in Flathead County
  • 13 in Hill County
  • 8 in Glacier County
  • 6 in Gallatin County
  • 4 in Ravalli County
  • 2 in Lincoln County
  • 2 in McCone County
  • 2 in Missoula County
  • 2 in Pondera County
  • 1 in Broadwater County
  • 1 in Carbon County
  • 1 in Dawson County
  • 1 in Jefferson County

There are 6,624 total confirmed cases of COVID-19 reported in Montana, with 1,636 active, 4,891 recovered, 97 deaths, and 119 active hospitalizations. 

A total of 236,507 tests for COVID-19 have been conducted in Montana and 2,834 conducted since the last report.

For a look at tests and other statewide coronavirus information, click here.

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