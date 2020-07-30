Containing the coronavirus

Montana’s Coronavirus Task Force is reporting 138 additional confirmed cases of COVID-19 Thursday, July 30.

The new cases include:

  • 34 in Yellowstone County
  • 30 in Big Horn County
  • 20 in Gallatin County
  • 10 in Missoula County
  • 7 in Flathead County
  • 6 in Lewis and Clark County
  • 4 in Stillwater County
  • 3 in Cascade County
  • 3 in Park County
  • 3 in Roosevelt County
  • 3 in Valley County
  • 2 in Carbon County
  • 2 in Dawson County
  • 2 in Deer Lodge County
  • 2 in Judith County
  • 1 in Beaverhead County
  • 1 in Fergus County
  • 1 in Jefferson County
  • 1 in Madison County
  • 1 in Powell County
  • 1 in Ravalli County
  • 1 in Wheatland County

There have been 3,814 total confirmed cases of COVID-19 reported in Montana, with 1,519 active, 2,240 recovered and 55 deaths.

Currently, there are 69 active hospitalizations throughout the state.

A total of 168,616 tests for COVID-19 have been conducted in Montana, with 3,261 tests completed since the last report.

For a look at tests and other statewide coronavirus information, click here.

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