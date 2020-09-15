Containing the coronavirus

Montana’s Coronavirus Task Force is reporting 139 additional confirmed cases of COVID-19 Tuesday morning.

The new cases include:

30 in Missoula County

27 in Rosebud County

19 in Yellowstone County

17 in Cascade County

9 in Big Horn County

7 in Gallatin County

5 in Flathead County

4 in McCone County

2 in Carbon County

2 in Custer County

2 in Glacier County

2 in Hill County

2 in Lake County

2 in Lewis and Clark County

2 in Lincoln County

1 in Beaverhead County

1 in Jefferson County

1 in Musselshell County

1 in Ravalli County

1 in Sheridan County

There have been 9,244 total confirmed cases of COVID-19 reported in Montana, with 1,954 active, 7,150 recovered, 140 deaths and 109 active hospitalizations. 

A total of 289,368 tests for COVID-19 have been conducted in Montana.

For a look at tests and other statewide coronavirus information, click here.

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