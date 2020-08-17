Containing the coronavirus

Montana’s Coronavirus Task Force is reporting 43 additional confirmed cases of COVID-19 Monday, Aug. 17.

The new cases include:

  • 15 in Flathead County
  • 11 in Yellowstone County
  • 10 in Big Horn County
  • 2 in Carbon County
  • 1 in Cascade County
  • 1 in Gallatin County
  • 1 in Madison County
  • 1 in Missoula County
  • 1 in Phillips County

Montana is reporting 5,792 total confirmed cases of COVID-19, with 1,548 active, 4,162  recovered and 82 deaths. As of Monday, there are 94 active hospitalizations. 

Montana is reporting a total of 204,725 tests conducted in the state with 2,801 new tests conducted since the last report. 

For a look at tests and other statewide coronavirus information, click here.

Tags

News For You