THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
THE AMBER ALERT HAS BEEN UPDATED FOR 6 MONTH OLD BABY BOY, LUCAS
WARNER, WHO WAS ABDUCTED YESTERDAY BY HIS NON CUSTODIAL FATHER
ANDREW WARNER AND BABYSITTER HAYLI EMERSON. THEY ARE POSSIBLY IN A
LATE NINETEEN NINETIES TO EARLY TWO THOUSAND'S WHITE CHEVY
EXTENDED CAB PICKUP WITH UNKNOWN LICENCE PLATE. THE DODGE DAKOTA
IN THE PREVIOUS ALERT HAS BEEN LOCATED. ANDREW IS REPORTEDLY
BIPOLAR AND OFF MEDICATION AND POSSIBLY HEADED TO THE BOB MARSHALL
WILDERNESS, NORTH DAKOTA, SOUTH DAKOTA OR WYOMING. IF YOU HAVE ANY
INFORMATION, CALL FLATHEAD COUNTY SHERIFF AT 4 0 6, 7 5 8, 5 6 1
0. THANK YOU
...AIR QUALITY ALERT IN EFFECT...
THE MONTANA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY HAS ISSUED AN AIR
QUALITY ALERT FOR BEAVERHEAD, DEER LODGE, GALLATIN, GRANITE,
JEFFERSON, MADISON, MISSOULA, PARK, RAVALLI, AND SILVER BOW
COUNTIES, IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE. THIS ALERT WILL BE UPDATED
AGAIN AT 8/24/2020 4:00:00 PM.
AN AIR QUALITY ALERT MEANS THAT PARTICULATES HAVE BEEN TRENDING
UPWARDS AND THAT AN EXCEEDENCE OF THE 24 HOUR NATIONAL AMBIENT AIR
QUALITY STANDARD HAS OCCURRED OR MAY OCCUR IN THE NEAR FUTURE.
AS OF 9 AM, PARTICULATE LEVELS IN DILLON, FRENCHTOWN, AND HAMILTON
ARE UNHEALTHY FOR SENSITIVE GROUPS.
AS OF 9 AM, PARTICULATE LEVELS IN BILLINGS, BIRNEY, BOZEMAN,
BROADUS, BUTTE, HELENA, MISSOULA, SEELEY LAKE, WEST YELLOWSTONE ARE
MODERATE.
WHEN AIR QUALITY IS UNHEALTHY FOR SENSITIVE GROUPS... STATE AND LOCAL
HEALTH OFFICIALS RECOMMEND THAT PEOPLE WITH RESPIRATORY OR HEART
DISEASE, THE ELDERLY AND CHILDREN SHOULD LIMIT PROLONGED EXERTION.
WHEN AIR QUALITY IS MODERATE... STATE AND LOCAL HEALTH OFFICIALS
RECOMMEND THAT UNUSUALLY SENSITIVE PEOPLE SHOULD CONSIDER REDUCING
PROLONGED OR HEAVY EXERTION.
FOR MORE INFORMATION VISIT THE MONTANA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL
QUALITY AT HTTP://TODAYSAIR.MT.GOV