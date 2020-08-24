Containing the coronavirus

Montana’s Coronavirus Task Force is reporting 52 additional confirmed cases of COVID-19 Monday, Aug. 24.

The new cases include:

  • 17 in Cascade County
  • 10 in Flathead County
  • 5 in Powell County
  • 5 in Yellowstone County
  • 4 in Big Horn County
  • 4 in Gallatin County
  • 3 in Sanders County
  • 1 in Broadwater County
  • 1 in Carbon County
  • 1 in Hill County
  • 1 in Missoula County

There are 6,489 total confirmed cases of COVID-19 reported in Montana, with 1,556 active, 4,842 recovered, 91 deaths, and 114 active hospitalizations. 

A total of 233,673 tests for COVID-19 have been conducted in Montana and 22,924 conducted since the last report.

For a look at tests and other statewide coronavirus information, click here.

Tags

News For You