Containing the coronavirus

Montana’s Coronavirus Task Force is reporting 57 additional confirmed cases of COVID-19 Tuesday, Aug. 18.

The new cases include:

  • 14 in Big Horn County
  • 7 in Yellowstone County
  • 6 in Flathead County
  • 4 in Glacier County
  • 3 in Lake County
  • 3 in Missoula County
  • 3 in Ravalli County
  • 2 in Gallatin County
  • 2 in Lewis and Clark County
  • 2 in Pondera County
  • 1 in Dawson County
  • 1 in Lincoln County
  • 1 in Rosebud County
  • 1 in Sweetgrass County
  • 1 in Teton County
  • 1 in Toole County
  • 1 in Valley County

Montana is reporting 5,846 total confirmed cases of COVID-19, with 1,556 active, 4,206  recovered and 84 deaths. As of Tuesday, there are 97 active hospitalizations. 

Montana is reporting a total of 205,512 tests conducted in the state with 787 new tests conducted since the last report. 

For a look at tests and other statewide coronavirus information, click here.

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