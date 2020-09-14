Containing the coronavirus

Montana’s Coronavirus Task Force is reporting 86 additional confirmed cases of COVID-19 Monday morning.

The new cases include:

27 in Yellowstone County

22 in Silver Bow County

9 Big Horn County

5 in Rosebud County

4 in Cascade County

4 in Musselshell County

2 in Hill County

2 in Phillips County

1 in Dawson County

1 in Flathead County

1 in Jefferson County

1 in Madison County

1 in Meagher County

1 in Ravalli County

1 in Sweet Grass County

There have been 9,107 total confirmed cases of COVID-19 reported in Montana, with 2,127 active, 6,842 recovered, 138 deaths and 144 active hospitalizations. 

A total of 285,870 tests for COVID-19 have been conducted in Montana.

For a look at tests and other statewide coronavirus information, click here.

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