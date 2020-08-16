Containing the coronavirus

Montana’s Coronavirus Task Force is reporting 92 additional confirmed cases of COVID-19 Sunday morning.

The new cases include:

35 in Yellowstone County

9 in Big Horn County

7 in Flathead County

7 in Rosebud County

7 in Sanders County

6 in Missoula County

5 in Roosevelt County

3 in Gallatin County

2 in Lewis and Clark County

2 in Richland County

2 in Silver Bow County

1 in Cascade County

1 in Glacier County

1 in Madison County

1 in Park County

1 in Phillips County

1 in Sweet Grass County

1 in Toole County

There have been 5,750 total confirmed cases of COVID-19 reported in Montana, with 1,523 active, 4,145  recovered and 82 deaths.

A total of 201,924  tests for COVID-19 have been conducted in Montana.

For a look at tests and other statewide coronavirus information, click here.

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