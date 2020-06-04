Containing the coronavirus

Montana’s Coronavirus Task Force is reporting 14 new cases Thursday morning.

The new cases are in:

  • Gallatin County: 8
  • Big Horn County: 5
  • Yellowstone County: 1

The state’s total confirmed coronavirus cases is now at 539 with 467 reported recoveries, 55 active cases and 17 deaths.

Since the last report, 1,194 tests for the virus have been completed and the state has done 44,642 tests in total.

For a look at tests, and other statewide coronavirus information, click here.

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