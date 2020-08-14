Test tube with positive coronavirus result (MGN)

MISSOULA- Two Missoula Police Officers have tested positive for COVID-19.

According to the City of Missoula Police Department, the officers are in quarantine and immediate testing has started on their peers.

A thorough cleaning at the MPD Catlin Street facility and the main office at city hall has already been completed.

“Our goal at the Missoula Police Department is to make public safety our number one priority. During this pandemic, that goal has become even more important as we go out every day as “essential” First Responders to maintain a safe community for our residents and visitors,” MPD wrote.

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