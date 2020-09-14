UM Main Hall

MISSOULA, Mont. - The University of Montana has confirmed positive cases of COVID-19 among students on campus.

"There have been positive cases among the student population, and student athletes are among those in quarantine and isolation as a result," said Kent Haslam, the director of athletics for the University of Montana. "The Washington Grizzly Champions Center has been temporarily closed for cleaning. We anticipate the facility reopening sometime this week."

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