'American Idol' Votes Routed To Washington Pizzeria

ABC's 'American Idol' is holding auditions for contenders hoping to be the next American Idol, but this year for the first in history, the show is hosting the auditions virtually nationwide.

Applicants from all 50 states including Washington D.C. can audition for 'Idol Across America' from the comfort of their home via Zoom. Off-site auditions and registration for Montana is scheduled for Sept.1.

For applicants who cannot make it, there is an option to submit an audition ahead of time online.

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