Butte native Mike Cooney named new lieutenant governor

HELENA, Mont. (AP) - Lt. Gov. Mike Cooney has won the Democratic nomination for Montana governor. Cooney defeated first-time candidate Whitney Williams in Tuesday’s primary election. He will face the winner of the Republican primary, U.S. Rep. Greg Gianforte, in November. The 65-year-old Cooney has a long history in Montana politics. He was a two-term secretary of state, a former state representative and the president of the Montana Senate. He unsuccessfully ran for governor in 2000. Cooney became outgoing Gov. Steve Bullock’s third lieutenant governor in 2016. He will now run to win an office that has been occupied by a Democrats since 2005.

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