Watch live coverage of the convention from ABC News:
Statewide Mask Mandate
WATCH: The Republican National Convention
Get up-to-the-minute news sent straight to your device.
...AIR QUALITY ALERT IN EFFECT... THE MONTANA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY HAS ISSUED AN AIR QUALITY ALERT FOR BIG HORN, BLAINE, BROADWATER, CARBON, CARTER, CASCADE, CHOUTEAU, CUSTER, FALLON, FERGUS, GALLATIN, GARFIELD, GOLDEN VALLEY, GRANITE, JEFFERSON, JUDITH BASIN, LEWIS AND CLARK, MADISON, MEAGHER, MISSOULA, MUSSELSHELL, PARK, PETROLEUM, PHILLIPS, POWDER RIVER, POWELL, RAVALLI, ROSEBUD, SWEET GRASS, TREASURE, VALLEY, WHEATLAND, AND YELLOWSTONE COUNTIES IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE FOR ELEVATED PARTICULATE CONCENTRATIONS. THIS ALERT WILL BE UPDATED AGAIN AT 8/26/2020 9:00:00 AM. AN AIR QUALITY ALERT MEANS THAT PARTICULATES HAVE BEEN TRENDING UPWARDS AND THAT AN EXCEEDENCE OF THE 24 HOUR NATIONAL AMBIENT AIR QUALITY STANDARD (NAAQS) HAS OCCURRED OR MAY OCCUR IN THE NEAR FUTURE. AS OF 4 PM, PARTICULATE LEVELS IN MALTA ARE UNHEALTHY. AS OF 4 PM, PARTICULATE LEVELS IN BILLINGS, BIRNEY, BOZEMAN, BROADUS, FRENCHTOWN, GREAT FALLS, HAMILTON, HELENA, LEWISTOWN, MISSOULA, AND SEELEY LAKE ARE UNHEALTHY FOR SENSITIVE GROUPS. AS OF 4 PM, PARTICULATE LEVELS IN BUTTE, CUT BANK, DILLON, LIBBY, SIDNEY, THOMPSON FALLS, WEST YELLOWSTONE ARE MODERATE. WHEN AIR QUALITY IS UNHEALTHY... STATE AND LOCAL HEALTH OFFICIALS RECOMMEND THAT PEOPLE WITH RESPIRATORY OR HEART DISEASE, THE ELDERLY, AND CHILDREN SHOULD AVOID PROLONGED EXERTION; EVERYONE ELSE SHOULD LIMIT PROLONGED EXERTION. WHEN AIR QUALITY IS UNHEALTHY FOR SENSITIVE GROUPS... STATE AND LOCAL HEALTH OFFICIALS RECOMMEND THAT PEOPLE WITH RESPIRATORY OR HEART DISEASE, THE ELDERLY AND CHILDREN SHOULD LIMIT PROLONGED EXERTION. WHEN AIR QUALITY IS MODERATE... STATE AND LOCAL HEALTH OFFICIALS RECOMMEND THAT UNUSUALLY SENSITIVE PEOPLE SHOULD CONSIDER REDUCING PROLONGED OR HEAVY EXERTION. FOR MORE INFORMATION VISIT THE MONTANA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY AT HTTP://TODAYSAIR.MT.GOV.
...AIR QUALITY ALERT IN EFFECT... THE MONTANA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY HAS ISSUED AN AIR QUALITY ALERT FOR BIG HORN, BLAINE, BROADWATER, CARBON, CARTER, CASCADE, CHOUTEAU, CUSTER, FALLON, FERGUS, GALLATIN, GARFIELD, GOLDEN VALLEY, GRANITE, JEFFERSON, JUDITH BASIN, LEWIS AND CLARK, MADISON, MEAGHER, MISSOULA, MUSSELSHELL, PARK, PETROLEUM, PHILLIPS, POWDER RIVER, POWELL, RAVALLI, ROSEBUD, SWEET GRASS, TREASURE, VALLEY, WHEATLAND, AND YELLOWSTONE COUNTIES IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE FOR ELEVATED PARTICULATE CONCENTRATIONS. THIS ALERT WILL BE UPDATED AGAIN AT 8/26/2020 9:00:00 AM. AN AIR QUALITY ALERT MEANS THAT PARTICULATES HAVE BEEN TRENDING UPWARDS AND THAT AN EXCEEDENCE OF THE 24 HOUR NATIONAL AMBIENT AIR QUALITY STANDARD (NAAQS) HAS OCCURRED OR MAY OCCUR IN THE NEAR FUTURE. AS OF 4 PM, PARTICULATE LEVELS IN MALTA ARE UNHEALTHY. AS OF 4 PM, PARTICULATE LEVELS IN BILLINGS, BIRNEY, BOZEMAN, BROADUS, FRENCHTOWN, GREAT FALLS, HAMILTON, HELENA, LEWISTOWN, MISSOULA, AND SEELEY LAKE ARE UNHEALTHY FOR SENSITIVE GROUPS. AS OF 4 PM, PARTICULATE LEVELS IN BUTTE, CUT BANK, DILLON, LIBBY, SIDNEY, THOMPSON FALLS, WEST YELLOWSTONE ARE MODERATE. WHEN AIR QUALITY IS UNHEALTHY... STATE AND LOCAL HEALTH OFFICIALS RECOMMEND THAT PEOPLE WITH RESPIRATORY OR HEART DISEASE, THE ELDERLY, AND CHILDREN SHOULD AVOID PROLONGED EXERTION; EVERYONE ELSE SHOULD LIMIT PROLONGED EXERTION. WHEN AIR QUALITY IS UNHEALTHY FOR SENSITIVE GROUPS... STATE AND LOCAL HEALTH OFFICIALS RECOMMEND THAT PEOPLE WITH RESPIRATORY OR HEART DISEASE, THE ELDERLY AND CHILDREN SHOULD LIMIT PROLONGED EXERTION. WHEN AIR QUALITY IS MODERATE... STATE AND LOCAL HEALTH OFFICIALS RECOMMEND THAT UNUSUALLY SENSITIVE PEOPLE SHOULD CONSIDER REDUCING PROLONGED OR HEAVY EXERTION. FOR MORE INFORMATION VISIT THE MONTANA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY AT HTTP://TODAYSAIR.MT.GOV.
Success! An email has been sent to with a link to confirm list signup.
Error! There was an error processing your request.
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.
Get up-to-the-minute news sent straight to your device.